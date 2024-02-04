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مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية يرى "لامبالاة تجاه كراهية اليهود"

الأحد 04 فبراير 2024 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية يرى "لامبالاة تجاه كراهية اليهود"



برلين/سما/

صرح مفوض الحكومة الاتحادية لشؤون مكافحة معاداة السامية بأنه يرى بين المجتمع لامبالاة تجاه الكراهية ضد اليهود.

وكتب فليكس كلاين، في مقال لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن هذا ما يسبّب العبء غالباً. وتابع: “لذا أدعو للتخلي عن هذه اللامبالاة، واتخاذ موقف واضح ضد كراهية اليهود”.

وبالنظر إلى فعاليات عن تذكّر ضحايا الحكم النازي، كانت انعقدت، خلال الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى المحرقة النازية “هولوكوست” في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، قال كلاين إنه يشيد بذلك، ولكنه أشار إلى أن التصريحات المتكررة التي تقول “لن يتكرر ذلك أبداً” هي مناقضة لواقع الحياة الحالي لليهوديات واليهود.

وقال مفوض شؤون مكافحة معاداة السامية بالحكومة الألمانية: “منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نرى مستوى من كراهية اليهود في ألمانيا لم نشهده منذ عقود”، وأوضح أنه لا يمكن إرسال أطفال إلى رياض أطفال يهودية، وأوضح أن هناك فصولاً فارغة تماماً في مدارس يهودية.

وتابع المسؤول الألماني البارز: “يتم إلغاء فعاليات يهودية أو تجنّبها… يتم تغيير أي أسماء تبدو يهودية في تطبيقات سيارات الأجرة (تاكسي) وتطبيقات الطلبات، كي لا يتم التعرف عليها”.

يشار إلى أن عدد الحوادث المعادية للسامية تزايد بقوة على مستوى دولي منذ شن هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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