  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة إسرائيلية: الجيش يؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة لاستعادة المحتجزين

الأحد 04 فبراير 2024 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: الجيش يؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة لاستعادة المحتجزين



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة "11" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤيد هدنة في قطاع غزة، حتى لو طالت مدتها، في إطار التوصل إلى صفقة مع حركة حماس، بموجب لقاء باريس، في سبيل استعادة المحتجزين لديها. 

وأوضحت القناة أن هذا الموقف يأتي بعد تأكد الجيش أنه لم ينجح، حتى الآن، بإعادة المحتجزين من خلال العملية العسكرية، في حين أن إعادتهم هي واحد من بين أهم هدفين للحرب. لكنها استدركت بأن جيش الاحتلال يريد استئناف القتال في نهاية "الهدنة".

 في غضون ذلك، اختلفت التقديرات الإسرائيلية حول سبب عدم رد "حماس" حتى الآن على اقتراح باريس بشأن مقترح الهدنة، إن كانت ناجمة عن تأخير تقني، أم بسبب خلافات داخل الحركة.


ويوم أمس السبت، كشفت مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس، لـ"العربي الجديد"، عن إرجاء زيارة وفد الحركة، التي كان مقرراً أن يترأسها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بناء على طلب من الحركة.

وقال قيادي في الحركة، لـ"العربي الجديد "، إنّ "إرجاء الزيارة أياماً قليلة جاء لمزيد من المشاورات مع مكونات وفصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن التصور المطروح لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى"، الذي سُلّم للحركة بعد اجتماع باريس الأخير.


وأوضح أنه "منذ استلام الحركة التصور المطروح في اجتماع باريس وهناك تشاور واسع بشأنه داخل المستوى القيادي بالحركة سياسياً وعسكرياً".

وحول ما يشاع بشأن وجود خلافات، سواء بين قيادات حماس السياسية والعسكرية، أو بين حماس وباقي الشركاء في المقاومة، شدد القيادي على عدم صحة هذا الأمر، مشيراً إلى أنه "جرى التحذير من مثل تلك التقارير التي تقف وراءها جهات إسرائيلية، في محاولة لإظهار عرقلة الجهود الدولية من جانب المقاومة".


وأكد القيادي أن هناك توافقاً كاملاً، سواء بين المستويين السياسي والعسكري في حماس أو بين حماس وباقي فصائل المقاومة، مشدداً على أنّ الميدان "يشهد تنسيقاً كاملاً بين جميع الأجنحة المسلحة للفصائل، وأن هناك ثقة تامة من جانب قيادات الفصائل في إدارة حركة حماس للمشهد مع الوسطاء".
 ولفت إلى أن المشاورات الجارية حالياً تتعلق في الأساس بـ"الجزء الخاص بالضمانات المتعلقة بأن تفضي الجهود الرامية في نهاية الأمر إلى وقف كامل لإطلاق النار".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إرجاء زيارة وفد حماس إلى القاهرة

واشنطن تطلب توضيحات من إسرائيل حول انتهاك "قانون ليهي" في الضفة المحتلة

قادة المنظومة الأمنية للاحتلال يقررون الاستقالة من مناصبهم

"المونيتور": لماذا سيظل مستقبل غزة يشمل حماس في أي صفقة ؟

قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم

مصدر أمني إسرائيلي: لا علم لنا بخلافات داخل حماس تؤثر في المفاوضات

رئيس الموساد السابق: "إسرائيل" ستحتاج 5 أعوام للتعافي وعليها دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى

الأخبار الرئيسية

65bf8b2b4c59b70e727618fc

نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل تحقيق جميع الأهداف

قصف

إندبندنت: بايدن لن يستطيع وقف الحروب الأبدية في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية

صحيفة عبرية: جنود الاحتلال ينسحبون من مواقعهم مخلفين عتادهم العسكري

شرطة

مؤشرات قوية على عودة “حماس” للسيطرة على مدينة غزة.. تنشر ضباطاً وتدفع رواتب موظفين

الحرب على غزة: معارك واشتباكات في خانيونس وغارات على رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية