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"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني لليمن

الأحد 04 فبراير 2024 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدين القصف الأمريكي البريطاني لليمن



غزة/سما/

دانت حركة "حماس" بشدة القصف الجوي الأمريكي البريطاني لمواقع في اليمن، واعتبرته اعتداء سافرا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيدا سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب.

وقالت الحركة في بيانها: "نعده اعتداءا سافرا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيدا سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته".

وأضافت: "نجدد تقديرنا للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة".

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأمريكي الذي ينتهك سيادة دولنا العربية، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ أكثر من 120 يوما".

كما دانت إيران الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجوم العسكري على دول المنطقة يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع الحرب والنزاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد البخيتي إن "العدوان الأمريكي البريطاني على المدن اليمنية ليلة السبت لن يمر دون رد. ولن يغير موقفنا حتى تتوقف جرائم الإبادة في غزة".

ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات جوية  لليمن ركزت على أهداف تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

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