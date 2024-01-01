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صحيفة عبرية: جنود الاحتلال ينسحبون من مواقعهم مخلفين عتادهم العسكري

الأحد 04 فبراير 2024 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: جنود الاحتلال ينسحبون من مواقعهم مخلفين عتادهم العسكري



القدس المحتلة / سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن جنود الاحتلال الذين انسحبوا من عدة مناطق في قطاع غزة، تركوا خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وقالت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية: وثقت وسائل الإعلام عودة سكان غزة إلى ديارهم في تدفق بطيء للتحقق مما تبقى من منازلهم، لكن هناك مشاهد أخرى تظهر أسلحة وذخيرة متروكة في الميدان، تركها جنود الاحتلال بما في ذلك القذائف.

وأشارت إلى أن الجيش قرر فتح تحقيق، حيث أكد أنه يعمل على أساس تعليمات منتظمة لإخلاء الذخيرة في مختلف مراحل دخولها أو خروجها من مناطق القتال.

ولفتت الصحيفة إلى مقاطع فيديو بثتها فصائل المقاومة تظهر استيلائها على ذخيرة وأسلحة وطائرات بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال.

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