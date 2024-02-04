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لابيد : صفقة التبادل ستكون مؤلمة

الأحد 04 فبراير 2024 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد : صفقة التبادل ستكون مؤلمة



القدس المحتلة / سما/

أكد زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لابيد أن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ستكون مؤلمة لكيان الاحتلال.

 

وأضاف لابيد أنه يجب إعادتهم إلى ديارهم.

 

وأفادت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس الموساد السابق في كيان الاحتلال يوسي كوهين، أنه يتعين على تل أبيب دفع ثمن باهظ لاستعادة المحتجزين.

 

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

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