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الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه بمعارك غزة

الأحد 04 فبراير 2024 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعترف بمقتل أحد ضباطه بمعارك غزة



القدس المحتلة / سما/

اعترف جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، بمقتل ضابط من قواته في المعارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

 

وأعلن جيش الاحتلال أن الضابط القتيل هو الرائد شمعون يهوشوع أسولين (24 عاماً)، من كتيبة الهندسة 924.

 

وبهذا يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى الإسرائيليين الذين سمح جيش الاحتلال بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، إلى 561، بينهم 224 منذ بداية الحرب البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

 

وتؤكد المقاومة أن الاحتلال يتعمد إخفاء خسائره ويفصح عن عدد محدود منها، مشددة على أن قتلى الاحتلال وإصاباته وخسائره في الآليات أضعاف مضاعفة عدة مرات عمّا يعلن.

 

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، أمس السبت، عدداً من البلاغات العسكرية حول استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما ذكرت كتائب القسام تمكّن مجاهديها من دك تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

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