الحرب على غزة: معارك واشتباكات في خانيونس وغارات على رفح

غزة/سما/

واصل الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ومع دخول الحرب على غزة، اليوم الأحد، يومها الـ 121، توسعت الغارات لتطال مناطق مختلفة في محافظة رفح.

وجددت المدفعية الإسرائيلي قصف المربعات السكنية في محافظة خانيونس ومحيط مراكز الإيواء لدع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية.

وشهدت الساعات الماضية معارك محتدمة في مدينة غزة واشتباكات عنيفة في عدة محاور في خانيونس، بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي تصدت لقوات من الجيش الإسرائيلي.

واصل الجيش الإسرائيلي قصف وقنص المدنيين في مناطق عدة بالقطاع، مما أسفر عن شهداء جدد، حيث ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 27 ألفا و131، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 66 ألفا و287 منذ بدء الحرب.

واعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط من قواته في المعارك جنوب قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن عنهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، إلى 562، بينهم 225 منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر.