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سلسلة غارات أمريكية بريطانية على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (فيديو)

الأحد 04 فبراير 2024 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة غارات أمريكية بريطانية على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (فيديو)



صنعاء/سما/

شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، غربي اليمن, الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.

وقال سكان محليون “إن الطيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية استهدفت جبل عطان، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، ومعسكر الحفا شرق العاصمة”.

وأضاف السكان، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء صنعاء، مع تحليق مكثف لمقالات التحالف الأمريكي البريطاني.

 

وفي محافظة الحديدة(غربي البلاد)، ذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع في مديريتي اللحية والدريهمي، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك” نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

وأكدت الجماعة، مرات عدة، استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، “حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

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