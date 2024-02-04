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"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية

الأحد 04 فبراير 2024 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يقصف 8 أهداف للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، ملخص عملياته العسكرية، حيث استهدف مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


 وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أنه "قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع السماقة الإسرائيلي مرتين على التوالي، وموقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي القطاع الغربي من جنوب لبنان قصفوا ثكنة برانيت، وتلة الكوبرا الإسرائيلية".


وأضاف بيان "حزب الله" أن عناصره استهدفوا تموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، وقصفوا مستعمرة إيفن مناحم، كما قصفوا موقع خربة ماعر الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة ".


من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 15 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفرحمام، وراشيا الفخار، وبلدة مركبا، والطيبة ووادي هونين، وقصف في القطاع الأوسط بلدة مارون الراس، ويارون وعيتا الشعب ورميش، وفي القطاع الغربي قصف بلدات مروحين والضهيرة، وعلما الشعب، وام التوت في شيحين، والناقورة".

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