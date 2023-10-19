شهداء بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح (فيديو)

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال روضة تؤوي نازحين شرق رفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين بينهم طفلتين وإصابة العشرات بجروح بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية روضة تؤوي نازحين في منطقة حي السلام شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة مصران في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل في منطقة ميراج.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقا ما أدى لإصابة أحد النازحين، وأضرار مادية بأقسام المستشفى، كما طال القصف محطة وقود قرب المستشفى أدى لاستشهاد مواطن، وإصابة نحو 6 آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حارة قشطة بمدينة رفح، كما استشهاد طفل وأصيب آخرون في استهداف شقة سكنية ببرج حسن سلامة في حي الجنينة شرق رفح.

وأكدت مصادر طبية، أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا خلال 24 ساعة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال قصف أبراجا سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث أدى القصف لاندلاع النيران في أحد الأبراج السكنية المستهدفة، خاصة أن حي الرمال من بين أحياء مدينة غزة التي تعرضت لدمار كبير أثناء، جراء القصف العنيف الذي تعرض له.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27.238 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.