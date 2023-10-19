جدعون ساعر: دولة فلسطينية تعني "جائزة" لحماس

القدس المحتلة/سما/

قال عضو الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، جدعون ساعر، اليوم السبت، إن "دولة فلسطينية ستكون قاعدة للإرهاب في قلب إسرائيل".



ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن جدعون ساعر الوزير الإسرائيلي السابق، قوله إن إسرائيل لا تقترب من هزيمة حركة حماس، وأن إقامة دولة فلسطينية تعني تقديم هدية للحركة الفلسطينية.

وحول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس،أوضح جدعون ساعر أنه إذا كانت هناك صفقة جيدة فإنها ستنال الأغلبية لتأييدها، مؤكدا أن "إسرائيل" لا تقترب من هزيمة حماس.





في وقت نقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم عن ساعر، رفضه لإقامة دولة فلسطينية، مضيفا أنه من الضروري لنتيجة الحرب الدائرة على قطاع غزة حرية العمل العسكري كما يجري في مدن وبلدات الضفة الغربية في الوقت الراهن.

ويتزامن ذلك مع دعوة رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الجمعة، إلى سيطرة مصر على قطاع غزة وتقاسم إسرائيل والأردن المسؤولية في مناطق الضفة الغربية.

وأجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة، مقابلة مع ليبرمان، طالب من خلالها بسيطرة مصر على غزة، فيما تتولى الأردن مسؤولية المنطقة "أ" وجزء صغير من المنطقة "ب" في الضفة الغربية.



ويشار إلى أن المنطقة "أ" تشمل مدن الضفة الغربية وهي تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، أما المنطقة "ب" فتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين أن المنطقة "ج" تتبع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.



وقال ليبرمان الذي شغل منصب وزير الحرب السابق في إسرائيل، إنه "ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة".



وأمس الجمعة، زعمت صحيفة إسرائيلية، أن إسرائيل أجرت محادثات مع دولة خليجية لتمويل بناء سياج تحت الأرض على محور فيلادلفيا، الواقع بين مصر وقطاع غزة.



وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيسي جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" رونين بار، والمخابرات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا، في إسرائيل، قد بحثا في القاهرة مقترحًا لمنع التهريب من وإلى مصر مع قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا.



وأوضحت الصحيفة أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تركيب وسائل تكنولوجية متطورة لكشف أي محاولات للاقتراب من المحور أو الجدار، على أن يتواجد 750 شرطيًا مصريًا على الجانب المصري من المحور، مع التعهد بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية في الوقت الحالي.



وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن مصر تعارض نشر قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا، ما يعني أن إسرائيل تحاول البحث عن بدائل عسكرية أو تقنية أخرى بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر.



ولفتت إلى أنه ليس من الواضح، حتى الآن، موافقة مصر على تمويل دولة خليجية - لم تذكرها - لبناء الجدار تحت الأرض بتمويل من دولة عربية.