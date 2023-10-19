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قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم

السبت 03 فبراير 2024 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تدرس نقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة الإسرائيلية 13، يوم السبت، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس نقل معبر فرح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم.

ووفق المصدر، فإن نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل وغزة ومصر يهدف إلى عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وعدم الدخول في صراع حول هذه القضية.

وإلى جانب ذلك، ترى تل أبيب أن نقل المعبر سيسمح لإسرائيل بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية.


 ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن السلطات المصرية لم تتعاطى مع المقترح الإسرائيلي بشكل إيجابي.

وفي المقابل، قالت القناة إن الإدارة الأميركية تعتقد بأن فكرة نقل المعبر جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم اقتصادي.

ولم يصدر أي بيان من مصر بشأن هذا المقترح، فيما لم يصدر توضيح إسرائيلي رسمي في هذا الشأن.

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