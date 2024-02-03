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رئيس مستوطنة: 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر المئات منها على الحدود مع لبنان

السبت 03 فبراير 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مستوطنة: 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر المئات منها على الحدود مع لبنان



القدس المحتلة/سما/

قال ديفيد أزولاي، رئيس مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن أزولاي، في مقابلة أن 80 ألف مستوطن نزحوا من منازلهم وتضرر 130 منزلا في مستوطنة "المطلة" الواقعة شمالي إسرائيل نتيجة القذائف على طول الحدود مع لبنان.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن المستوطنين ليسوا شعبا حرا في بلادهم، وهو عار على الشعب الإسرائيلي، وأن الحكومة الإسرائيلية صامتة أمام استمرار مد نزوح هؤلاء المستوطنين عن منازلهم.

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