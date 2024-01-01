المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال غربي مدينة غزة وتسقط مسيّرة إسرائيلية في خانيونس

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي، يشنّه الاحتلال على قطاع غزّة، وتحديداً جنوبه ووسطه. وأعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السيطرة على طائرة إسرائيلية من دون طيار من نوع "كواد كابتر"، بعد إسقاطها في مدينة خان يونس. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخانيونس أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) آخر شارع المدرسة والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر أوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم.

كما أعلنت قصفها بقذائف الهاون تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في محيط موقع أبو صفية العسكري، شرق المنطقة الوسطى، وفي مدينة خانيونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دكـ بها مجاهديها تحشدات وجنود العدو في محاور التقدم بخانيونس.

من جهتها، أعلنت كتائب "شهداء الأقصى"، تفجير آلية عسكرية لجيش الاحتلال غرب مدينة غزة بعبوة "عاصف" وقذيفة "آر بي جي"، مما أدّى بحسبها، إلى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.

كما أعلنت عن قصفها برشقة صاروخية قاعدة "رعيم" العسكرية "مقر قيادة فرقة غزة"، ظهر اليوم.

ومن جانبها أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105"، غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وأكدت دكها تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.



أما كتائب المجاهدين الفلسطينية أعلنت عن دك تجمعات لقوات العدو الصهيوني في مدينة عرفات للشرطة بوابل من بقذائف الهاون من العيار المتوسط ، وقد أكدت تحقيق إصابات مباشرة في قوات العدو في مكان الاستهداف



كما أعلنت عن خوض اشتباكات ضارية وعنيفة مع آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور غرب ووسط مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

كما استهدفت آلية صهيونية بقذيفة مضادة للدروع واصابتها بشكل مباشر في محور التقدم غرب مدينة غزة.

وفي شمال غزة، أكدت استهدافها تجمعا لجنود العدو في شرق جباليا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وايقاع القوة المستهدفة بين قتيل وجريح.



يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة العدوان إلى 27 ألفاً و238 شهيداً و66 ألفاً و452 جريحاً.

وقالت إنّ "الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية".