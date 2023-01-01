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القوات الأمريكية تعلن تدمير 12 طائرة مسيرة للحوثيين

السبت 03 فبراير 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات الأمريكية تعلن تدمير 12 طائرة مسيرة للحوثيين



واشنطن/ما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي أسقط 8 مسيرات قبالة اليمن كما دمر أربع مسيرات كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الجمعة.

القوات الأمريكية تعلن تدمير 12 طائرة مسيرة للحوثيين بينها 8 في الجو و4 كانت مجهزة للإطلاقالحوثيون يتوعدون بمواصلة استهداف السفن الأمريكية إلى حين إدخال الغذاء والدواء لغزة
وقالت القيادة المركزية في رسالة نشرت على منصة "إكس": "في حوالي الساعة 4:40 مساء بتوقيت صنعاء، ضربت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات مسيرة جاهزة للإطلاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تشكل تهديدا مباشرا لسفن البحرية الأمريكية والتجارية في المنطقة، ونفذت ضربة دفاعا عن النفس".

بالإضافة إلى ذلك، تشير القيادة إلى أن القوات الأمريكية أسقطت في 2 فبراير، ثماني طائرات مسيرة في خليج عدن والبحر الأحمر.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في 10 أكتوبر 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة.

وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

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