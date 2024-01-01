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الجيش الأردني ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق

السبت 03 فبراير 2024 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأردني ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق



عمان/سما/

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأميركية داخل الأراضي العراقية.


واضاف المصدر، إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.


وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

بترا

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