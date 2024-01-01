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"حزب الله" يستهدف قاعدة ‏خربة ماعر الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"

السبت 03 فبراير 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يستهدف قاعدة ‏خربة ماعر الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"



بيروت/سمام

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف قاعدة ‏خربة ماعر الإسرائيلية، موضحا أن ذلك جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".


وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من صباح اليوم السبت (بتوقيت لبنان)، قاعدة ‏خربة ماعر بالأسلحة المناسبة".

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.

هذا ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم قصفا جويا على بلدتي مروحين وعيتا الشعب إلى جانب مقر قيادة عسكري في منطقة يارون جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة، كما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي وانتشارٍ للجنود بمحيطه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

من جهتها، كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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