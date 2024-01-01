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البنك الدولي: قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة

السبت 03 فبراير 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
البنك الدولي: قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة



غزة/سما/

قدر البنك الدولي "أن قرابة 45% من المباني السكنية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في القطاع".

فحسب البنك الدولي، فقد دمر 34 ألف منزل بشكل كامل، جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من بين 55 ألفا بنسبة تدمير تصل لنحو 60% تقريبا.

وقد تعمدت قوات الاحتلال في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة تدميرا ممنهجا طال كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياءً كاملة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي، حيث كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية، وغيرها.

#غزة

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