شهيدان و8 إصابات في قصف للاحتلال على حي الرمال من مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد مواطنان وأصيب ثمانية آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف حي الرمال من مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة خيري قرب مفترق معتوق في حي الرمال، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 8 آخرين.

فيما ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلين مأهولين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد منتصف الليلة الماضية، إلى 26 شهيدا، وعشرات المصابين.

و ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء، و165 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر طبية، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 27.238 شهيدا، و66.452 مصابا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.