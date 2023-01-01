نادي الأسير: 6500 معتقل في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية ارتفع إلى 6500 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال "جيش" الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً، خلال اقتحام عدة محافظات الليلة الماضية.

وأضاف أنّ الإحصائية تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

كما أشار إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في "تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة، بعد مرور 120 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية".

وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات ومدن الضفة الغربية، وشنّت حملة تفتيش واعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال لساعات مخيم الدهيشة في بيت لحم، إضافةً إلى قريتي بيت تعمر والعروج، كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.



وأمس الجمعة، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّت ليلة الثلاثاء والأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية، طالت نحو 28 مواطناً، بينهم امرأتان اعتقلتا كرهائن، وتركّزت حملة الاعتقالات في محافظات، نابلس، ورام الله، وقلقيلية، فيما توزّعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين، والقدس.