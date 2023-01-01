جيش الاحتلال: نفذنا 1500 عملية إجلاء لجنود مصابين بغزة منذ27 أكتوبر الماضي

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن وحدة النقل العملياتي التابعة له "نفذت أكثر من 1500 عملية" لإجلاء جنود جرحى من قطاع غزة، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "ينفذ جنود النقل العملياتي النظاميون والاحتياط من لواء مروم عمليات معقدة تحت النار في عمق أراضي العدو".

وأضاف: "يقوم الجنود بنقل عشرات الآلاف من المقاتلين من وإلى القطاع، وهم على اتصال مستمر مع القوات المناورة البرية والوحدات الطبية في البلاد. وتشكل الوحدة حلقة وصل بين المناطق الداخلية لقطاع غزة وأراضي إسرائيل".

وأشار الجيش في بيانه إلى أنه "في أكثر من 1500 عملية، قام جنود النقل العملياتي بإجلاء العديد من المقاتلين الجرحى، حيث ينقذ الإخلاء السريع حياتهم".

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه جنود الوحدة وهم يجلون بعربات عسكرية جرحى من القطاع، حيث تنتظرهم مروحيات تقلهم إلى المستشفيات داخل إسرائيل.

وحتى السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 561 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب، بينهم 224 منذ بداية العملية البرية بقطاع غزة.

وبحسب معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، أصيب حتى السبت 2851 ضابطا وجنديا، 1296 منهم خلال العملية البرية.

وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال امتدت لاحقا إلى الجنوب.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت "27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.