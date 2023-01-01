ألمانيا: تحرك "إسرائيل" نحو رفح "لن يكون مبررا"

برلين/سما/

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها "مصدومة" من التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال التحرك عسكريا نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك "لن يكون مبررا".

جاء ذلك في حديث لموقع إخباري ألماني، نشر السبت، حيث تطرقت إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن التحرك العسكري باتجاه رفح.

وأعربت بيربوك عن صدمتها عندما سمعت تصريحات غالانت.

وأضافت: "التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا".

ولفتت إلى أن أغلبية الموجودين في رفح هم من النساء والأطفال، وأردفت: "دعونا نتخيل أنهم أطفالنا".

والخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان، إننا "نحقق مهمتنا في (مدينة) خانيونس (جنوبي غزة)، وسنصل أيضا إلى رفح".

وشددت بيربوك على أن التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة على رأس أولوياتهم.

وتابعت: "في الوقت نفسه، نحن لا نتخلى عن العمل من أجل منظور سلام دائم. لأن إسرائيل لن تعيش في أمان إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان ضمن دولتهم".

وأردفت بيربوك: "ولا يمكن لهذه الدولة أن توجد إلا إذا تمكن الإسرائيليون من العيش في أمان".

وأمس الجمعة، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن تصريحات إسرائيل بالتحرك العسكري إلى مدينة رفح الفلسطينية "مقلقة وتدق ناقوس الخطر" لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أمرتهم بالتوجه إلى هناك.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت "27 ألفا و و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.