  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل

السبت 03 فبراير 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة أمريكية في أربيل



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم السبت استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل شمالي العراق.

وجاء في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 3-2-2024، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" في اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر".

وتابعت: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا الليلة الماضية ضد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.

الأكثر قراءة اليوم

هنية والنخالة يبحثان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكدان على ما يلي..

وزراء في "الكابينت" يعارضون الخطوط العريضة للصفقة مع حماس

واشنطن بوست: لعبة بايدن لإخماد حرب غزة.. هل يقنع نتنياهو؟

المندوبة الأمريكية: أمريكا وقطر ومصر تقدمت باقتراح لوقف العمليات في غزة وإطلاق المحتجزين

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين خلال جولة شرق أوسطية جديدة

غالانت: حتى لو توصلنا لوقف إطلاق نار في غزة فلن نوقف النار أمام حزب الله

عميد في احتياط الاحتلال: "إسرائيل" في أصعب فتراتها

الأخبار الرئيسية

البنك الدولي: قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كليا في قطاع غزة

شهيدان و8 إصابات في قصف للاحتلال على حي الرمال من مدينة غزة

فلسطين تحذر من "خطر شديد وإبادة جديدة" في رفح

صحيفة: إرجاء زيارة وفد حماس إلى القاهرة

ليف: صفقة الرهائن نقطة بداية حاسمة لشقّ مسار يقود لإقامة الدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية