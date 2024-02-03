حماس تدين هجمات واشنطن على العراق وسوريا وتعتبر “تصعيدا خطيرا

غزة/سما/

أدانت حركة “حماس”، السبت، الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا، معتبرة أنها “تصعيد خطير وتعد على سيادة بلدين عربيين”.

وقالت الحركة، في بيان: “ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على كل من العراق وسوريا، ونعتبره تصعيدا خطيرا، وتعديا على سيادة البلدين العربيين، وتهديدا لأمنهما واستقرار المنطقة”.

وأضافت أن الهجوم جاء “خدمة لأجندة الاحتلال الإسرائيلي التوسّعية والتغطية على جرائمه المروّعة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وحملت “حماس” الإدارة الأمريكية “المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار”.

وشددت على أن “المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة”.

وطالبت الحركة، واشنطن بـ”مراجعة سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع”.

وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، شن ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد 85 هدفا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له.

وكالة أنباء النظام السوري “سانا” بدورها، قالت نقلا عن وزارة الدفاع إن الضربات على مناطق شرقي البلاد أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين وإصابة آخرين.

وجاءت الضربات الأمريكية ردا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، حيث حملت واشنطن “المقاومة الإسلامية في العراق” مسؤولية الهجوم الذي وُصف بـ”الأقوى” ضد الولايات المتحدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وما خلفته من كوارث إنسانية وصحية، تشهد المنطقة توترات متصاعدة وضربات متبادلة بين إسرائيل وحليفيها الرئيسيين الولايات المتحدة وبريطانيا مع جماعات مسلحة داعمة لحركات المقاومة بغزة، متمثلة في “حزب الله” اللبناني، وجماعة الحوثي اليمنية، و”المقاومة الإسلامية في العراق” المدعومين من إيران.