إيران "تدين بشدة" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق

القدس المحتلة / سما/

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الضربات الأمريكية لسوريا والعراق الليلة الماضية وفجر اليوم.

وقال المتحدث ناصر كنعاني في بيان إن "هجوم الليلة الفائتة هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأمريكيين، سيؤدي فقط الى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة"، من دون أن يوضح ما إذا كان ايرانيون قد قتلوا في هذه الضربات.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري سوري أن القوات الأمريكية شنت هجوما جويا على عدة مواقع وبلدات في المنطقة الشرقية وبالقرب من الحدود السورية العراقية، أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين.

ودانت الخارجية السورية الاعتداءات الأمريكية، وحذرت من أنها "تصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".

فيما أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار.

وجددت الحكومة العراقية رفضها بأن تكون أراضي العراق ساحة لتصفية الحسابات، فيما نفت الرواية الأمريكية بالقصف الأخير، مشددة على وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق.