استهداف موقع إسرائيلي بالجليل الغربي.. وحركة "أمل" تنعي مقاتليْن لها

القدس المحتلة / سما/

أشارت تقارير لبنانية، صباح اليوم السبت، أن نيرانا مباشرة أُطلقت من لبنان نحو قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية أو محيطها في الجليل الغربي.

وكانت قد نعت حركة أفواج المقاومة اللبنانية "أمل"، صباح اليوم السبت، مقاتليْن لها الذين "استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

الشهيد علي خليل محمد (شمران) والشهيد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي)

وجاء في بيان أمل إن "أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".