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الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات

السبت 03 فبراير 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر بغزة: مصير الطفلة هند وفريق إنقاذها مجهول منذ 110 ساعات



غزة/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -اليوم السبت- أنها لا تزال تجهل مصير الطفلة هند (6 سنوات) والفريق الذي خرج لإنقاذها في مدينة غزة، على الرغم من مرور أكثر من 110 ساعات على الحدث.

وقالت الجمعية، في بيان نشرته على فيسبوك "أكثر من 110 ساعات مرت ولا يزال مصير زميلينا يوسف زينو وأحمد المدهون اللذين خرجا لإنقاذ الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا".

وناشدت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي "التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند وطاقم الإنقاذ".

وشددت على أن "القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني".

والإثنين، خرج طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، لإنقاذ الطفلتين الشقيقتين "ليان (15 عامًا) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

والثلاثاء، قال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).

كما أعلنت الجمعية، الثلاثاء، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

وخلال الأيام الماضية، أعاد جيش الاحتلال توغله الملحوظ في عدة مناطق من محافظة غزة، حيث تزامن ذلك مع تنفيذ عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي مكثف، وطلب إخلاء السكان من عدة أحياء سكنية.

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