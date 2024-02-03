خبراء: ضربات بايدن الانتقامية في الشرق الأوسط تأتي بمخاطر سياسية

وكالات / سما /

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن نقطة تحول بشأن الصراع في الشرق الأوسط تنطوي على مخاطر كبيرة للتصعيد وعواقب سياسية ثقيلة في عام الانتخابات مع بدء الضربات الانتقامية الأمريكية يوم الجمعة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار شنته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

كان النقاش داخل البيت الأبيض قبل الضربات متوتراً، وفقاً لمسؤول أمريكي، حيث كانت الإدارة تدرس الخيارات التي يعتقد البعض أنها سترسل رسالة واضحة إلى الجماعات الوكيلة المدعومة من إيران لوقف الهجمات، في حين أعرب العديد من السياسيين عن خشيتهم من أن الضربات قد تؤدي إلى قتال أوسع نطاقاً في سوريا. المنطقة التي سعت إدارة بايدن بشدة إلى تجنبها.

وفي الوقت نفسه، يتعرض بايدن لضغوط من العديد من الجمهوريين للتصرف بقوة أكبر – حيث يدعوه البعض إلى توجيه ضربة مباشرة داخل إيران، وفقاً لشبكة ” إيه بي سي” الأمريكية.

ألقى بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع بعض اللوم على إيران لتوفير الأسلحة للجماعات المسلحة، التي تصنف الولايات المتحدة العديد منها منظمات إرهابية.

ومع ذلك، أوضح بايدن ما هي اعتباراته النهائية. وقال للصحافيين “لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه”.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة ، شنت الجماعات المدعومة من إيران أكثر من 160 هجوما على قواعد وأصول عسكرية أمريكية في سوريا والعراق والأردن، واستهدفت الشحن الدولي في البحر الأحمر.

ونفت إيران تورطها في الهجوم القاتل في الأردن، على الرغم من أن مسؤولًا أمريكيًا قال إن الأدلة أظهرت أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في الهجوم كانت طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وقال آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “لدينا مشكلة استراتيجية مع إيران ولكننا نفتقر إلى حل استراتيجي”، بحسب ما ورد في تقرير ” إيه بي سي”.

وقال ميلر: “إن الخيارات التي واجهتها أي إدارة وكل إدارة منذ الثورة الإيرانية محفوفة بالمخاطر”. “إنها ليست بين السياسات الجيدة والسيئة. إنها بين السياسات السيئة والأسوأ”.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الخميس، إن الإدارة سترد “ردا متعدد المستويات” يهدف إلى إضعاف قدرات هذه الجماعات.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الخطة إن الضربات الانتقامية ستمتد على مدار عدة أيام وتضرب دولًا متعددة، بما في ذلك العراق وسوريا وربما اليمن.

وقال الخبراء إن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الإدارة قادرة على معايرة الضربات لردع إيران ووكلائها بنجاح دون إغراق المنطقة في “الحرب الأوسع” التي يريد بايدن تجنبها.

وقال محللون في “مشروع إيران” بمجموعة الأزمات الدولية إن ” النمط في السنوات القليلة الماضية أظهر أن إيران دائما ما تنتقم بالمثل، ومن تلك النقطة فصاعدا، هناك مخاطر من أن تخرج التوترات عن نطاق السيطرة على الرغم من حقيقة أن أيا من الطرفين لا يريد في الواقع أي مزيد من التصعيد”.

وأشار المراقبون إلى أن عملية صنع القرار لدى بايدن أصبحت أكثر تعقيدا بسبب الانتخابات الوشيكة، في عام يقول فيه المزيد من الأمريكيين إن السياسة الخارجية يجب أن تكون قضية رئيسية.

وقال الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا من الحزب الجمهوري لترشيح حزبه، إن الهجوم المميت الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على القوات الأمريكية هو نتيجة “ضعف بايدن واستسلامه”، مما يشكك في دوره كزعيم عالمي وقائد أعلى للقوات المسلحة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين في وقت سابق “إنه لا ينظر إلى الحسابات السياسية أو الاقتراع أو التقويم الانتخابي بينما يعمل على حماية قواتنا على الشاطئ وسفننا في البحر – وأي إشارة إلى عكس ذلك تعتبر مهينة”. أسبوع.

وفي الوقت نفسه، ينصح بعض الديمقراطيين في الكونغرس بالحذر. وقال النائب الديمقراطي سيث مولتون، وهو من قدامى المحاربين، إن زملائه الذين يدعون إلى صراع مباشر مع إيران “يلعبون في أيدي العدو”.

وقال في بيان “يجب أن يكون لدينا رد استراتيجي فعال وفقا لشروطنا وجدولنا الزمني. الردع صعب والحرب أسوأ”.

وقال ميلر، وهو دبلوماسي سابق في وزارة الخارجية: “عليك أن تسأل نفسك السؤال: متى كانت الحرب لطيفة مع رئيس أمريكي؟”

وأظهر استطلاع جديد أجرته جامعة كوينيبياك أن الغالبية العظمى من الناخبين (84٪) يشعرون بالقلق إزاء جر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلال سنوات الحرب في أفغانستان والعراق، أظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي سئم من التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. قال بايدن إنه كان من منتقدي حرب العراق، ولكن على الرغم من إصراره على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلا أنه لا يزال يدفع ثمناً سياسياً للانسحاب الأمريكي الفوضوي.

وقال ميلر: “إن الحروب لا تساعد الرؤساء الأميركيين، وبالتأكيد ليس في استطلاعات الرأي”. “لذا، أعتقد أن الإدارة، منذ البداية، كانت حذرة للغاية – كما يقول منتقدوها حذرة للغاية – في التعامل مع إيران”.

وأشار علي فايز من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الحرب التي تشارك فيها إيران ستكون مختلفة عن الصراعات السابقة في المنطقة.

وقال “إيران دولة أكبر وأقوى بكثير مقارنة بالعراق وأفغانستان. الحرب مع إيران ستجعل الصراعات في العراق وأفغانستان تبدو وكأنها نزهة في الحديقة”. “وأعتقد أن الإدارة تدرك تمامًا كل هذا، وهي في الحقيقة لا تسعى إلى تورط عسكري آخر في الشرق الأوسط. ولهذا السبب فهي تتصرف بدرجة عالية من الحكمة. لكن النقطة الرئيسية هي، في نفس الوقت، الوقت، إنهم عالقون في هذه الدورة التصعيدية”.