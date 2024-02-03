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اليوم 120 من الحرب على القطاع.. شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على رفح

السبت 03 فبراير 2024 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 120 من الحرب على القطاع.. شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على رفح



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ١٣ مجزرة في قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة الماضية مخلفة ١١٢ شهيداً و ١٤٨ إصابة لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى ٢٧١٣١ شهيداً و٦٦٢٨٧ مصاباً.


وكثفت الطائرات الاسرائيلية قصفها لرفح في الساعات الأخيرة.


وارتقى ١٢ شهيدا واصيبت أعداد اخرى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجازي في حي الجنينة شرقي رفح.


كما استشهد مواطنان في قصف اسرائيلي على منزل لعائلة الهمص في نفس الحي.


وشهدت رفح في الأيام الأخيرة سلسلة غارات قرب الحدود مع مصر .


وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس.


وتمكن المسعفون من نقل ١٥ شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي والى المشفى الأوربي بعد تراجع محدود للدبابات غرب خان يونس.


واعلن الهلال الأحمر استشهاد اربعة فلسطينيين داخل مقره المحاصر بخان يونس وبينهم الموظفة فيه هداية حمد التي تم دفنها داخل ساحة المشفى.


وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة قيزان النجار جنوب غرب مدينة خانيونس.


وارتقى شهيد و3 إصابات جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة أبو نصير في شارع الطرزي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


ودمر طيران الاحتلال الاسرائيلي مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.


وقصف جيش الاحتلال مستودع الأدوية التابع لوزارة الصحة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء.


ولا تزال قوات الاحتلال تنفذ تدميرا لمربعات سكنية في غرب مدينة غزة.

#معبر رفح #رفح #شهداء

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