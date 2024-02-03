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الخارجية الأمريكية: بلينكن سيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين خلال جولة شرق أوسطية جديدة

السبت 03 فبراير 2024 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية: بلينكن سيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين خلال جولة شرق أوسطية جديدة



واشنطن/سما/

سيدفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدما بمقترح للإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة.

وأشارت الخارجية إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن “سيواصل الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عمّا تبقى من رهائن ويشمل هدنة إنسانية موقتة تسمح بإيصال مستمر ومتزايد للمساعدات الإنسانية لمدنيين في غزة”.

والأحد، التقى مسؤولون قطريون ومصريون وإسرائيليون في باريس للتباحث في المقترح الذي من شأن التوصل لاتفاق يضمن الإفراج عن محتجزين لدى حركة حماس.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق أن حماس أعطت “تأكيدا إيجابيا أوليا” بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة.

الإثنين، خلال تصريحات أدلى بها إثر لقاء عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إن هناك بعض “الأمل الحقيقي” بنجاح المقترح “الجيّد والقوي”.

(أ ف ب)

#بلينكن

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