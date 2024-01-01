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15 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح

السبت 03 فبراير 2024 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
15 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنازل في رفح ودير البلح



غزة/سما/

استشهد 15 مواطنا، وأصيب عدد آخر، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاثة منازل في رفح ودير البلح جنوبي ووسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي عشرات النازحين في رفح يعود لعائلة حجازي، وأن القصف أسفر عن ارتقاء 12 شهيدا بينهم طفل ومسنة وإصابة 17 آخرين.

كما استشهد مواطنين اثنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة الهمص في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن شهيد وإصابة 3 آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً لعائلة أبو نصير في شارع الطرزي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة، منذ ذلك لحين، إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابا، في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

#غزة

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