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الأمم المتحدة: صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير 30% من قطاع غزة

الجمعة 02 فبراير 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: صور الأقمار الصناعية تظهر تدمير 30% من قطاع غزة



جنيف/سما/

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز تابع للأمم المتحدة أن 30 في المئة من المباني في قطاع غزة دُمرت كليا أو جزئيا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) “تضرر 69147 مبنى إجمالا، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة”.

وأضاف المركز أن 22131 من مباني القطاع الفلسطيني دمرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار متوسطة.

واستعان المركز بصور الأقمار الصناعية الملتقطة في الفترة من السادس إلى السابع من يناير/ كانون الثاني، وقارنها بست مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الهجوم الإسرائيلي.

وذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.

وتعرض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الي أجراه المركز استنادا إلى صور ملتقطة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهر التحليل أيضا تضرر نحو 93800 وحدة سكنية في قطاع غزة.

 

(د ب أ)

#الامم المتحدة #الاقمار الصناعية

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