  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طوفان بشري في اليمن دعما لغزة (صور وفيديو)

الجمعة 02 فبراير 2024 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوفان بشري في اليمن دعما لغزة (صور وفيديو)



صنعاء/سما/

فيما أعلنت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، الجمعة، عن ثلاث غارات أمريكية بريطانية في محافظة حجة (شمال غرب)، تواصلت التظاهرات اليمنية نصرةً لغزة للجمعة 17. وعمت المظاهرات جميع عواصم المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة، وعواصم بعض المحافظات في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها.

وشهدت عواصم المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الجماعة، مظاهرات حاشدة رفضًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، تحت شعار” مع غزة ملتزمون حتى النصر”، وتنديدا “بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”، وفق بيان التظاهرات.  

واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ميدان السبعين حيث حيّت هتافاتهم أبطال المقاومة وصمود أبناء القطاع في وجه آلة القتل الصهيونية.

وهتف المتظاهرون للأقصى وفلسطين وغزة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ويؤكدون موقفهم الثابت مع القضية الفلسطينية، وانتصارهم لمعاناة قطاع غزة. 

اللافت في المشهد الجماهيري الضخم الذي ملأ جنبات ميدان السبعين أنه يأتي بعد 16 أسبوعا تقريبًا من الخروج والتظاهر وتبني خيارات المساندة والدعم والنصرة لغزة ، في الوقت الذي تراجع فيه الحراك الشعبي عربيًا عما كان عليه في الأسابيع الأولى من العدوان على قطاع غزة. 

وتعالت الهتافات “يا فلسطين يا غزة معكم كل اليمنيين”، “الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد”، وغيرها من الهتافات.

وأكد البيان الصادر عن التظاهرات، استمرار المسيرات والفعاليات والأنشطة “نصرة لإخواننا في فلسطين دون كلل ولا ملل”، معتبرا ذلك “جهادا في سبيل الله ونصرة للمستضعفين”. 

 ونوه البيان “بالعمليات البطولية الجهادية في فلسطين ولبنان والعراق واستمرار قصف الأهداف الصهيونية في فلسطين المحتلة وفي مقدمتها تل أبيب بالصواريخ الفلسطينية التي أثبتت فشل العدو وانهزامه أمام المجاهدين في فلسطين”.

وبارك “العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن إخواننا في فلسطين”.

وأدان البيان “الموقف الأمريكي الذي يستهدف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعليق المساعدات الإنسانية البسيطة التي تقدمها للشعب الفلسطيني، وممارسة أمريكا الضغط على الدول المانحة لإيقاف مساعداتها”. 

كما شهدت مدينة مأرب (شرق) ومدينة تعز (جنوب غرب)، تظاهرات أيضا.

#اليمن

الأكثر قراءة اليوم

تلغراف: هذه هي حدود "إسرائيل الجديدة" مع غزة

الإعلام العبري: التوصل لصفقة تبادل قد يؤدي إلى تفكيك الحكومة

واشنطن بوست: لعبة بايدن لإخماد حرب غزة.. هل يقنع نتنياهو؟

محللون إسرائيليون: نتنياهو يتمنى أن يفجّر السنوار الصفقة طمعاً بالبقاء في الحكم

قناة إسرائيلية تنشر فيديو لأسرى من "قوات النخبة في "حماس

رويترز: السعودية مستعدة لقبول "التزام سياسي" من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية

إعلام عبري يكشف تفاصيل "الخطة الإسرائيلية على حدود مصر"

الأخبار الرئيسية

من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا غرب مدينة غزة

65bd16614c59b7491a395624

غالانت: حتى لو توصلنا لوقف إطلاق نار في غزة فلن نوقف النار أمام حزب الله

7165b5a4804c1014fc4ebfc381d81d6b

هنية والنخالة يبحثان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكدان على ما يلي..

photo_2024-02-02_16-26-37

واشنطن بوست: لعبة بايدن لإخماد حرب غزة.. هل يقنع نتنياهو؟

20240128144859reup-2024-01-28t144645z_231825832_rc2xc5aoi7id_rtrmadp_3_israel-economy-ratings-s-p.h-730x438

محللون إسرائيليون: نتنياهو يتمنى أن يفجّر السنوار الصفقة طمعاً بالبقاء في الحكم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية