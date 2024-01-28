من مسافة صفر.. "القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا غرب مدينة غزة

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدونا من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. كما أعلنت عن تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في نفس المنطقة.

وفي بيان آخر قالت الكتائب: "ندك تجمعاً لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي شمال مدينة غزة، أكد القسام إيقاع 3 دبابات "ميركفاه" صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ".

وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، أعلنت القسام عن استهدافها دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غرب المحافظة.

كما أكدت استهدافها ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.