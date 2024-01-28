الهلال الأحمر: استشهاد 4 مواطنين من بينهم مديرة الشباب والمتطوعين في الجمعية بخانيونس

خانيونس/سما/

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن استشهاد 4 مواطنين اليوم من بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية الزميلة هدايا حمد ، وإصابة 6 آخرين جراء اطلاق الاحتلال النار على مقر الجمعية الذي يضم آلاف النازحين في خانوينس جنوبي قطاع غزة.



وفي تحديث بخصوص ما يجري بمستشفى الأمل، قالت جمعية الهلال الأحمر: " تحاصر آليات الاحتلال العسكرية المستشفى من الجهات الأربعة وتمنع خروج او دخول اي أحد الى مباني المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الاسعاف. واستمرار استهداف المستشفى وحصاره لليوم الثاني عشر على التوالي .

وأضافت: "يواصل الاحتلال قصفه العنيف و اطلاق النار بشكل مباشر في محيط المستشفى.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لتوفير الحماية لطواقمنا العاملة في مقر الجمعية ومستشفى الأمل في خانيونس، واحترام شارة الهلال الأحمر وفقا للقانون الدولي الإنساني .



كما طالبت بفتح ممر انساني عاجل لاخلاء النازحين الذين يرغبون في المغادرة في ظل الظروف الخطيرة التي يعيشونها ولإجلاء المرضى والجرحى من ذوي الاصابات الخطيرة وإلا انهم سيفقدون حياتهم في ظل استمرار حصار المستشفى .



وأشارت إلى أن مستشفى الأمل يعاني من نقص حاد في الأكسجين وفي المستلزمات الجراحية و المضادات الحيوية و أدوية المرضى من ذوي الأمراض المزمنة غيرها من المستلزمات الطبية.



كما طالبت بضرورة توفير الوقود لضمان استمرار عمل مولد الكهرباء .



وبينت أن طواقم الهلال الاحمر قامت بدفن خمسة شهداء اليوم في باحة المستشفى جراء تعذر نقلهم للمقابر بفعل استمرار الحصار.