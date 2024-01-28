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بلدية غزة توجه نداء استغاثة: درجة الخطورة ترتفع لأعلى حد في بركة الشيخ رضوان

الجمعة 02 فبراير 2024 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة توجه نداء استغاثة: درجة الخطورة ترتفع لأعلى حد في بركة الشيخ رضوان



غزة/سما/

وجهت بلدية غزة، مساء اليوم، نداء استغاثة  بشأن "ارتفاع درجة الخطورة لأعلى حد في بركة الشيخ رضوان"، بمدينة غزة

وقالت البلدية في بيان: "بعد أسابيع من المناشدات حول خطر فيضان بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي فإن بلدية غزة ترفع درجة الخطورة  لأعلى مستوى حول فيضان البركة وغرق مئات المنازل حيث بدأت البركة الممتلئة بالفيضان فعلا.

وأضافت: "يأتي ذلك بالإضافة لتدمير الاحتلال لمعظم المحولات ومولدات الكهرباء وخزان الوقود و الكوابل الكهربائية وتدمير الخط الرئيس الناقل مما يجعل تخفيض منسوب المياه مستحيلا ويعرض حياة المواطنين لمخاطرة عالية جدا.

وتابعت: " إننا وفي ظل هذه الظروف الصعبة نطالب بالتدخل العاجل فورا لتوفير الوقود والمواد والمعدات اللازمة الخاصة لصيانة الخطوط حيث أننا نحتاج لما يزيد عن 200 متر من المواسير ذات المواصفات الخاصة والتي لا توجد في السوق المحلي.


ولفتت البلدية في بيانها إلى أنها غير قادرة على تخفيض منسوب المياه وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها وكل المنظمات الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ المواطنين الذي أرهقتهم الحرب ولا يستطيعون تحمل أي مخاطر أخرى.

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