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هنية والنخالة يبحثان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكدان على ما يلي..

الجمعة 02 فبراير 2024 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية والنخالة يبحثان المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة ويؤكدان على ما يلي..



غزة/سما/

في تواصل جرى اليوم بين إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي تم فيه استعراض التطورات الميدانية والسياسية التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية وخاصة معركة طوفان الأقصى.


جاء ذلك وفق تصريح صحفي صادر عن مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أورده الموقع الرسمي لحركة حماس مساء اليوم.


وبحسب مكتب هنية، فقد جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته .

واعتبر هنية والنخالة أن صمود شعبنا البطولي وبسالة المقاومة والإرادة السياسية في معركة طوفان الأقصى وما يتعرض له شعبنا في القدس والضفة وفي كافة أماكن تواجده سوف تحقق لشعبنا الحرية والعودة والاستقلال.

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