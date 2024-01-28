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جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخا أُطلق من البحر الأحمر

الجمعة 02 فبراير 2024 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه صاروخا أُطلق من البحر الأحمر



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة اعتراض صاروخ "أرض أرض" في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو" إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترض نظام السهم "حيتس" قبل قليل بنجاح في منطقة البحر الأحمر صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية بأنه نظام "آرو" (السهم) اعترض صاروخا باليستيا أطلق على إسرائيل من اليمن.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو لمن "عملية الاعتراض".


وفي ديسمبر الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن "سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة"


كما أشارت "المقاومة الإسلامية في العراق" في شهر نوفمبر إلى أنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية.

ووسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن، لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

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