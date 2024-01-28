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فيديو: "سرايا القدس" تبث مشاهد لاستهداف برج مراقبة إسرائيلي شرق جباليا

الجمعة 02 فبراير 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: "سرايا القدس" تبث مشاهد لاستهداف برج مراقبة إسرائيلي شرق جباليا



غزة/سما/

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، مشاهد توثق لحظات استهداف مقاتليها برج مراقبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة التي بثتها "سرايا القدس" عبر حسابها في منصة "تلغرام"، فتح مقاتليها النار بالأسلحة الرشاشة على برج مراقبة وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف السواتر الترابية شرق جباليا.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "سرايا القدس" إنها قصفت بقذائف هاون عيار 60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مقاتليها، استهدفوا "تموضعا لجنود وآليات العدو شرق حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون"، حسب تعبيرها.

وكانت السرايا، أعلنت أنها قصفت موقع فجة التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة بصواريخ "107" في عملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

#سرايا القدس

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