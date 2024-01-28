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"قناة إسرائيلية" تنشر فيديو لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم

الجمعة 02 فبراير 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قناة إسرائيلية" تنشر فيديو لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم



القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، لقطات فيديو لعودة سكان شمالي قطاع غزة إلى منازلهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.


وذكر روعي قايس، المعلق العسكري لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كثيرا من سكان شمال غربي غزة يعودون إلى منازلهم في تلك المنطقة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها رغم تعرض تلك المنطقة إلى الدمار الهائل.

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