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"الشاباك" ينشر صورا لتحضيرات "الوحدة العملياتية" الخاصة بالهجوم على مستشفى جنين

الجمعة 02 فبراير 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" ينشر صورا لتحضيرات "الوحدة العملياتية" الخاصة بالهجوم على مستشفى جنين



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مجموعة من الصورة الخاصة بتحضيرات مقاتلي الوحدة العملياتية الخاصة بالشاباك الإسرائيلي والتي قتلت 3 من الفلسطينيين في مدينة جنين في الضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" قد نشر مجموعة خاصة من الصور المتعلقة بتحضير مقاتلي "المستعربين" التابعة للوحدة العملياتية الخاصة والتي قتلت 3 فلسطينيين، قبل يومين داخل مستشفى في مدينة جنين.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وبشكل غير طبيعي، نشر جهاز الشاباك صور تحضير مقاتلي المستعربين وهم يستعدون للقيام بعملية إغارة على مستشفى ابن سينا بجنين بالضفة الغربية، في الثلاثين من الشهر الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي، استشهد 3 فلسطينيين في مستشفى "ابن سينا" في جنين في الضفة الغربية، إثر اقتحام قوة خاصة إسرائيلية المستشفى، حيث أفادت مصاد محلية بأن "القوة الإسرائيلية اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشباب باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان"، موضحةً أن "الشهداء الثلاثة هم محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة".

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