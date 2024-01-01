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إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان".. عضو بالكنيست يتظاهر أمام منزل نتنياهو

الجمعة 02 فبراير 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان".. عضو بالكنيست يتظاهر أمام منزل نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تظاهر عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريب أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخاطبه عبر مكبر الصوت قائلا: "لا تستطيع إسرائيل تحمل رئيس وزراء جبان".

وخلال الوقفة أمام منزل نتنياهو في قيساريا حيث يعمل على تجديد حوض السباحة، تلا عضو حزب العمال أسماء المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.

وتوجه كاريب إلى نتنياهو قائلا: "ليس لدي خيار سوى الوقوف واستخدام حصانتي البرلمانية لكي تسمعوا أسماء المختطفين الذين اختطفوا تحت قيادتكم إلى غزة قبل 118 يوما. ومن العار الكبير أن تصمت الشرطة تحت قيادتك وقيادة الوزير إيتمار بن غفير، والعار الأكبر أنك لم تخرج إلى أهالي المختطفين الذين تظاهروا بالقرب من منزلك خلال أيام السبت الماضية".

وشدد على أن "إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان، نحن بحاجة إلى رئيس وزراء شجاع يعرف كيف يتعامل مع المظاهرات أمام منزله و ويقف بشجاعة في وجه المتطرفين في حكومته من أجل عودة المخطوفين".

 

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