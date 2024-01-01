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قناة إسرائيلية تنشر فيديو لأسرى من "قوات النخبة في "حماس

الجمعة 02 فبراير 2024 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تنشر فيديو لأسرى من "قوات النخبة في "حماس



القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة 14 الإسرائيلية فيديو لأسرى فلسطينيين من غزة قالت إن من بينهم أفرادا في "قوات النخبة بحركة حماس" شاركوا بعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر بمستوطنات غلاف غزة.

وقالت القناة إن مراسلها هيليل بيتون روزين دخل إلى جناح الحراسة الذي يعتقل فيه منفذو هجوم 7 أكتوبر، وأنه "يتواجد في جناح السجن إرهابيو النخبة وإرهابيو حماس الذين شاركوا في المجزرة، بالإضافة إلى إرهابيين آخرين قاموا بأعمال إرهابية ضد قواتنا خلال المناورة البرية".

وقال مساعد مشرف السجن يوسف كنيبس: "يوجد في السجن 150 معتقلا لا أحد منهم يتحرك ويعود إلى المهجع حتى يؤكد قادة المناوبة عددهم وأن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "قائمة طعام الإرهابيين تشمل البازلاء والأرز والملفوف والخبز على الغداء، كما يحصلون مرتين في الأسبوع على قطعتين من النقانق"، موضحا أن "أوضاع السجناء الأمنيين أصبحت أسوأ اعتبارا من 7 أكتوبر، وتم تشديد الشروط إلى الحد الأدنى الذي يقتضيه القانون الدولي".

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