مقتل مستشار بالحرس الثوريّ الإيرانيّ واستهداف موقع لحزب الله في هجوم على سوريا

القدس المحتلة / سما /

شنّ الجيش الإسرائيليّ غارات على محيط مدينة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة، فيما أفادت تقارير بأنّ الهجوم الإسرائيليّ الذي نُفِّذ فجر اليوم، استهدف موقعا لحزب الله، مشيرة إلى وقوع قتلى بينهم مستشار بالحرس الثوريّ الإيرانيّ.

​وأفادت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، بمقتل أحد مستشاري الحرس الثوريّ الإيرانيّ، في غارة على محيط دمشق صباح اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن "3 قـتلى من المليشيات الموالية لإيران، كحصيلة أولية للغارات الجوية الإسرائيلية جنوب دمشق".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أن عضو الحرس الثوري سعيد علي دادي قُتل بالهجوم الذي استهدف جنوب دمشق.

وأشارت الوكالة إلى أن علي دادي "مستشار عسكري".

وقبل ذلك، قال التلفزيون السوري، إن "عدوانا جويا إسرائيليا، استهدف جنوب دمشق فجر اليوم، والدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ".

ونقلت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام عن مصدر عسكري، أنه نحو "الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر ذاته: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه "في الاستهداف الثامن للأراضي السورية منذ مطلع العام؛ استهدفت غارات إسرائيلية موقعين في محيط دمشق".

وذكر أن "انفجارات عنيفة فجر اليوم ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية لغارات جوية بعدة صواريخ استهدفت مزرعة تابعة لـ’حزب الله’ اللبناني قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا – السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي".

ولفت إلى أن ذلك يأتي "وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية".

وقال المرصد إنه "أحصى منذ مطلع العام 2024، 8 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 5 منها جوية و3 برية".

وأضاف أن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 15 هدفا، بينها مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وذكر أن "تلك الضربات تسببت بمقتل 21 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 7 آخرين منهم بجراح متفاوتة".

وقال إن القتلى هم: 5 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و4 من حزب الله اللبناني، و2 من الجنسية العراقية، و7 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و3 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية".

وفي سياق ذي صلة، توعدت حركة "النجباء"، أحد الفصائل العراقية البارزة المولية لإيران، اليوم الجمعة بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، رغم تهديدات واشنطن بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأعلنت الحركة التي يتزعمها أكرم الكعبي وتمثل أحد الفصائل الرئيسية في "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أن "أي أستهداف (أميركي) سيواجه برد يناسبه".

وأكدت أنها "لن تتوقف حتى تحقيق أمرين، هما إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الخميس، نقلا عن خمسة مصادر وصفتها بالمطّلعة، فقد قلّص الحرس الثوريّ الإيرانيّ، نشر كبار ضباطه في سورية بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة.

ويتعرض الحرس الثوري لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سورية؛ فمنذ كانون الأول/ ديسمبر قتلت الضربات الإسرائيلية أكثر من ستة من أعضائه، بينهم أحد كبار قادة المخابرات في الحرس الثوري.

ونقلت "رويترز" بالأمس، عن ثلاثة من المصادر أنه بينما يطالب غلاة المحافظين في طهران بالثأر، فإن قرار إيران سحب كبار الضباط مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجرّ إلى صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط.

وبينما قالت المصادر إن إيران ليست لديها نية للانسحاب من سورية، وهي جزء أساسي من دائرة نفوذ طهران، فإن إعادة التفكير تسلط الضوء على كيف تتكشف العواقب الإقليمية للحرب على غزة.

وقال أحد المصادر، وهو بحسب التقرير، مسؤول أمني إقليمي كبير على اطلاع من جانب طهران، إن قادة إيرانيين كبارا غادروا سورية مع عشرات الضباط ذوي الرتب المتوسطة، واصفا ذلك بأنه تقليص لحجم التواجد.