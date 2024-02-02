شاهد.. صور أقمار صناعية تظهر عمليات الهدم الإسرائيلية بغزة لإنشاء منطقة عازلة..

أظهرت صور أقمار صناعية عمليات هدم جديدة على امتداد الحدود الإسرائيلية مع غزة بعمق كيلومتر داخل القطاع، تزامنا مع تصريحات إسرائيلية تكشف عن نية لإنشاء منطقة عازلة، وفق تحليل أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن القادة الإسرائيليين أعربوا عن رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي، بزعم أنها قد تمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر الماضي "طوفان الأقصى"، رغم تحذيرات أمريكية من اقتطاع الأراضي في قطاع غزة.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على الأمر، مشيرة إلى أنه اكتفى بقول إنه "يتخذ إجراءات ضرورية مختلفة مطلوبة من أجل تنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن محسن في جنوب إسرائيل"، مؤكدة أنه أقر بهدم المباني في جميع أنحاء المنطقة الحدودية.

وصرح مسؤول حكومي إسرائيلي للوكالة الأمريكية، بأن "منطقة أمنية عازلة مؤقتة" قيد الإنشاء، إلا أن نطاق عمليات الهدم الجارية يثير التساؤلات حول مدى استمرارية المنطقة العازلة المحتملة، وفق الوكالة.

ولفتت الوكالة الامريكية، إلى أن المنطقة المزمعة بطول الحدود الإسرائيلية مع غزة التي تصل لقرابة 60 كيلومترا، ستشغل 60 كيلومترا مربعا من مساحة القطاع الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 360 كيلومترا مربعا.