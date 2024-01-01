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اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم

الجمعة 02 فبراير 2024 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: 17 ألف طفل في غزة بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم



غزة / سما /

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة من دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.

ودعت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، كاثرين راسل، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم "يزداد قتامة يوما بعد آخر".


وقالت راسل في تدوينة على منصة "إكس"، إن "وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوما بعد يوم"، وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم".


ونشرت مديرة "يونيسف" مع التدوينة بيانا للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنه يقود إلى كارثة على سكان قطاع غزة.


وحذر البيان الذي حمل عنوان "لا يمكننا التخلي عن سكان غزة"، من أن تعليق الدعم المالي للأونروا "أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".


وحتى 30 كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا".

#اليونيسف #غزة

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