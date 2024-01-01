الإعلام العبري: التوصل لصفقة تبادل قد يؤدي إلى تفكيك الحكومة

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة إن بي سي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن فرصة التوصل إلى اتفاق لا تزيد عن 50%، فيما رجح التلفزيون الإسرائيلي أن يؤدي إبرام صفقة الى تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو.

وعلق المراسل السياسي للقناة كان 11 العبرية أن "الاتفاقية تختلف عن التي كانت في الهدنة السابقة، والثمن سيكون باهظًا وأصعب، وأكثر تعقيدًا للمصادقة عليها من الناحية السياسية"، وأشار إلى أنها قد تؤدي إلى "تفكيك الحكومة".

وأضاف أن المجلس الوزاري المصغر لم يحصل على أي مقترح محدد للمصادقة عليه، وفي حال أن نتنياهو اتفق مع القطريين دون علم الوزراء، فإن هذا لوحده قد يثير انتقادات شديدة داخل الحكومة.

وتستمر المفاوضات حول صفقة تبادل محتملة مع حماس، وسط انقسام إسرائيلي حولها، وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت تفاصيل من صفقة التبادل في وقت سابق، وتضمن إطلاق سراح أسير إسرائيلي مقابل كل يوم هدنة.

وبحسب القناة، فإن الخلاف الإسرائيلي، يتعلق بنوعية الأسرى الفلسطينيين الذي قد تجد "إسرائيل" نفسها ملزمة لإطلاق سراحهم، وليس بعددهم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة القادمة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

فيما أعرب قادة جيش الاحتلال عن موافقتهم لأي صفقة تبادل للأسرى، بينما هدد بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إن تمت الصفقة.