  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قاض أميركي: معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية

الجمعة 02 فبراير 2024 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاض أميركي: معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية



غزة / سما /

رفض قاضٍ فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".

وقال القاضي الفيدرالي الأميركي: "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".

وأضاف، "المحكمة تُناشد المُدّعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".

وأشار القاضي إلى أن الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية.

ونوّه إلى أن الأدلة تشير إلى أن معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تُشّكل إبادة جماعية.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #جرائم إبادة جماعية

الأكثر قراءة اليوم

انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية

الخارجية القطرية:تل أبيب وافقت على مقترح للهدنة وحماس أبدت تأكيداً إيجابياً

نتنياهو يجترّ لاءاته الثلاث.. طمأنةً لشركائه المتشددين أم استدراجاً لـ”لا” من “حماس”؟

رجل مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية "داعمة لإسرائيل" في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن

"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسحب ضباطه من سوريا

أونروا: من المرجح ايقاف عملياتنا نهاية فبراير بسبب تعليق التمويل من المانحين

الأخبار الرئيسية

حماس

رئيس الشاباك الأسبق: الحرب انتهت وحماس باقية في حكم غزة

السنوار ونتنياهو

لا رد رسميا من حماس على الصفقة المقترحة

اليوم 119 من الحرب.. شهداء بالعشرات وتراجع كبير للدبابات شمال غرب غزة

IMG_4448

الخارجية القطرية:تل أبيب وافقت على مقترح للهدنة وحماس أبدت تأكيداً إيجابياً

ملك الأردن يحذر من “تفجر” المنطقة جراء التصعيد الإسرائيلي بالضفة ويطالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية