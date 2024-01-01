قاض أميركي: معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية

غزة / سما /

رفض قاضٍ فدرالي أميركي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا دعوى قضائية لوقف الدعم الأميركي لإسرائيل استنادا إلى سابقة قضائية، لكنه أكد أن "الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية".

وقال القاضي الفيدرالي الأميركي: "من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية".

وأضاف، "المحكمة تُناشد المُدّعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة".

وأشار القاضي إلى أن الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية.

ونوّه إلى أن الأدلة تشير إلى أن معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تُشّكل إبادة جماعية.