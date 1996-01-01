  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الشاباك الأسبق: الحرب انتهت وحماس باقية في حكم غزة

الجمعة 02 فبراير 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك الأسبق: الحرب انتهت وحماس باقية في حكم غزة



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) كرمي غيلون إن الحرب في غزة انتهت، وإن إطلاق النار قد يتوقف لمدة تصل إلى 5 أو 6 سنوات.

 

ورأى غيلون -في حديث أدلى به للقناة الـ12 الإسرائيلية ونشرت مقتطفات منه الخميس- أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقت "ضربة قوية" في هذه الحرب الانتقامية، حسب وصفه.

 

لكنه أضاف أن حماس "ستبقى هي الهيئة الحاكمة في القطاع ما دام هناك فراغ وليس هناك من يملؤه حتى الآن".

 

وتوقع غيلون أن يتوقف إطلاق النار لمدة تصل إلى 6 سنوات قد يتجدد بعدها إطلاق الصواريخ من غزة، لكنه قال إن "قصة ما حدث في 7 أكتوبر لن تتكرر في رأيي"، في إشارة إلى هجوم المقاومة الفلسطينية المباغت على المواقع العسكرية الإسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة ضمن عملية طوفان الأقصى.

 

وأضاف "برأيي الحرب انتهت، والسبب الوحيد لبقاء الجيش الإسرائيلي في الميدان هو إعادة الرهائن (الأسرى الإسرائيليون في غزة)"، مشيرا إلى أن الضغط العسكري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيدهم.

 

وفي ما يتعلق بالإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال غيلون -الذي ترأس الشاباك بين عامي 1994 و1996- إن "أحدا لم يكن يتخيل حدوث ذلك، ليس لدي تفسير يتعلق بالاستخبارات، وأعتقد أنه مع استمرار القتال والكشف عن المزيد من الحقائق بشأن استعدادات حماس يتبين أن الإخفاق الاستخباراتي هائل".

 

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الخميس 27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- وفقا للسلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

#الشاباك #غزة #حماس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية

الخارجية القطرية:تل أبيب وافقت على مقترح للهدنة وحماس أبدت تأكيداً إيجابياً

نتنياهو يجترّ لاءاته الثلاث.. طمأنةً لشركائه المتشددين أم استدراجاً لـ”لا” من “حماس”؟

رجل مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية "داعمة لإسرائيل" في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن

"رويترز": الحرس الثوري الإيراني يسحب ضباطه من سوريا

أونروا: من المرجح ايقاف عملياتنا نهاية فبراير بسبب تعليق التمويل من المانحين

تقرير أمميّ: اقتصاد غزة يحتاج عقودا للتعافي

الأخبار الرئيسية

السنوار ونتنياهو

لا رد رسميا من حماس على الصفقة المقترحة

اليوم 119 من الحرب.. شهداء بالعشرات وتراجع كبير للدبابات شمال غرب غزة

IMG_4448

الخارجية القطرية:تل أبيب وافقت على مقترح للهدنة وحماس أبدت تأكيداً إيجابياً

ملك الأردن يحذر من “تفجر” المنطقة جراء التصعيد الإسرائيلي بالضفة ويطالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة

الخارجية-الأمريكية-730x438-1-730x438-2-730x438

أكسيوس: وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية