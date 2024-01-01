لا رد رسميا من حماس على الصفقة المقترحة

غزة / سما /

قالت مصادر إسرائيلية إنها لم تتلق ردا رسميا من قطر بشأن رد حركة حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى المقترحة عقب اجتماع باريس؛ وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وزارة الخارجية القطرية تسلم حماس مقترح وقف إطلاق النار بـ"أجواء إيجابية" وأنها تنتظر ردها عليه.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لم تتلق ردا رسميا من قطر بشأن رد حماس، فيما رجحت أن يكون ذلك في الساعات القليلة القادمة.

وتلقى رئيس الموساد، دافيد برنياع، ما صدر من تقارير عن وزارة الخارجية القطرية بأنها تلقت "ردا إيجابيا من حماس" خلال التئام "كابينيت الحرب"، فيما لم تتلق تل أبيب أي رد رسمي من جانب قطر حول "ضوء أخضر" من جانب حماس؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

ومن المزمع أن يبحث الكابينيت بتشكيلته الوزارية الموسعة في وقت لاحق بشأن صفقة تبادل الأسرى المقترحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري، لم تسمه، قوله إنه "لا اتفاق حتى الآن بشأن وقف إطلاق النار. حماس تلقت المقترح لكنها لم ترد عليه لغاية الآن".

وفي السياق، قال القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، في تصريحات عبر "التلفزيون العربي" مساء أمس "حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق. ما زلنا في البدايات ولا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق".